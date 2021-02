Impftermine

Heidekreis. Aufgrund aktueller vom Niedersächsischen Sozialministerium verbindlich angekündigter regelmäßiger Impfstofflieferungen hat das Impfzentrum des Heidekreises bis einschließlich 30. März 4.200 Termine in das Buchungssystem des Landes eingegeben. Deshalb ist das Impfzentrum ab dieser Woche auch am samstags von 9:30 bis 15:30 Uhr für die Inanspruchnahme von Impfterminen geöffnet. Es werden Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Termine werden ausschließlich über die Hotline des Landes unter der Telefonnummer 0800 99 88 665 oder über das Onlineportal des Landes unter www.impfportal-niedersachsen.de vergeben. Die Hotline ist erreichbar von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.