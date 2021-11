Impftermine im Aller-Leine-Tal

Aller-Leine-Tal. Der Heidekreis bietet in der nächsten Woche Corona-Impfungen vor Ort in Ahlden und Rethem an. Diese finden Dienstag, 23. November 2021, von 9 bis 14.15 Uhr im Gemeindehaus in Ahlden, Große Straße 4 und Donnerstag, 25. November 2021, von 9 bis 14.15 Uhr auf dem Burghofgelände in Rethem, Lange Straße 2 a statt. Die Impfungen erfolgen entsprechend der STIKO-Empfehlungen unter ärztlichem Ermessen mit dem Impfstoff Biontech. Es finden damit auch Booster Impfungen statt. Dieses Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Mitzubringen sind der Personalausweis und soweit vorhanden der Impfpass. Unabhängig vom Wohnort des Impflings werden die Impfungen vor Ort vorgenommen.