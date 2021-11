Impfungen

Schwarmstedt. Der Heidekreis bietet Corona-Impfungen mit dem Impfstoff Biontech vor Ort in der Samtgemeinde Schwarmstedt an. Diese finden am Mittwoch, 10. November, von 9 bis 15 Uhr bei der Johanniter-Unfall-Hilfein Schwarmstedt, Celler Straße 7 und am Donnerstag, 11. November, von 9 bis 15 Uhr im Gemeindezentrum in Lindwedel, Am Markt 5 statt. Dieses Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind der Personalausweis und soweit vorhanden der Impfpass. Weitere Informationen auch unter www.heidekreis.de