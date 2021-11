In Wohnung eingedrungen

Essel. Einbrecher verschafften sich am frühen Dienstagabend Zutritt zu einer Wohnung an der Straße Im Felde, durchsuchten das Wohnzimmer und entwendeten ein Portmonee mit Bargeld. Der Tatort wurde über die Terrasse verlassen. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter Telefon (0 51 91) 9 38 00 entgegen.