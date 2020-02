Infoabend „Erben und Vererben“

Urban Dressel referiert im Johanniter-Zentrum

Schwarmstedt. Für den Laien sind Fragen rund um das Erbschaftsrecht häufig mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Wie verfasse ich ein Testament? Was geschieht mit meinem Erbe, wenn ich kein Testament aufgesetzt habe? Wer erbt was und wie viel? Um mehr Sicherheit für Menschen, die sich mit diesen Themen befassen, zu schaffen, veranstalten die Johanniter am Dienstag, 24. März, einen Informationsabend zum Thema „Erben & Vererben“. Referent ist Urban Dressel aus Braunschweig. Beginn des Vortrags mit anschließender Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist um 18 Uhr im Johanniter-Zentrum an der Celler Straße 7 in Schwarmstedt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten.Teilnehmen können alle Interessierten, der Eintritt ist frei. Anmeldungen und weitere Informationen im Kunden Service Center unter der gebührenfreien Servicenummer (08 00) 0 01 92 14 oder per E-Mail an Servicecenter.Hannover@johanniter.de.