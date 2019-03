Information über den neuen Bahntarif

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt herzlich ein am Montag, 11. März, um 16 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4. Seit kurzem gibt es auch für Bahnkunden aus der Samtgemeinde Schwarmstedt einen neuen Bahntarif. Dieser ermöglicht zum Beispiel auch Fahrten mit Bus und Straßenbahn in Hannover ohne Mehrkosten und ohne zusätzlichen Fahrschein. Über den neuen Tarif und die sich daraus ergebenen Möglichkeiten informiert Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs.Der Eintritt ist frei.