Informationen zur Schutzgebietsausweisung Aller-Leinetal

Heidekreis. Der Ausschuss für Bau, Natur, Umwelt und Landwirtschaft des Heidekreises berät am 3. und 4. Juni jeweils um 16 Uhr in öffentlicher Sitzung über die Schutzgebietsausweisung Aller-Leinetal. Sie findet statt im Kreishaus in Bad Fallingbostel, Vogteistraße 19, Sitzungssaal. Interessierte sind herzlich willkommen. Weitere Informationen zur Sitzung werden in einer öffentlichen Bekanntmachung mitgeteilt.