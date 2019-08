Informationsveranstaltung am 2. September

Projekt MuST mit dem Schwerpunkt multiprofessionelle Teams startet

Heidekreis. Musik spricht die Sprache aller Menschen, sie macht Freude und schafft positiveLernerlebnisse. Das Projekt „Musik-Sprache-Teilhabe“ (MuST) der Bertelsmann Stiftung und des Niedersächsischen Kultusministeriums geht im Heidekreis in die zweite Runde. Am Montag, 2. September, um 14 Uhr findet eine Informationsveranstaltung zum Projekt „MuST für Schulen im Heidekreis“ statt. Dieses wendet sich an Lehrkräfte und Pädagogische Fachkräfte der multiprofessionellen Teams aller Grundschulen und weiterführenden Schulen im Heidekreis. Um Anmeldung wird gebeten.Musikalische Elemente dienen bei MuST als Schlüssel für eine gelingende Sprachbildung eines jeden Kindes und Jugendlichen innerhalb der Bildungslandschaft. In den vier ganz- tägigen Modulen am 6. Dezember, 21. Februar 2020, 8. Mai 2020 und 28. August 2020 geht es darüber hinaus um die Bereiche Mehrsprachigkeit und sprachsensiblerFachunterricht. Gleichzeitig schafft das Projekt Möglichkeiten der lokalen Vernetzung. So können jedem Kind und Jugendlichen positive Lernerfolge ermöglicht werden. Remmer Kruse, Trainer der Bertelsmann Stiftung, greift auf innovative Formate zurück, die auf die Bedarfe der Teilnehmer passgenau eingehen werden. An dem Projekt beteiligt sind: die Bertelsmann Stiftung und die Stabsstelle Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV, sowie die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte des Heidekreises. Von Landesseite sind das Sprachbildungszentrum Celle, die Schulentwicklungsberaterin der Niedersächsischen Landesschulbehörde der Außenstelle Celle und das Regionale Zentrum für Inklusion im Heidekreis vertreten. Unterstützt wird MuST vom Kompetenzzentrum für regionale Lehrkräftefortbildung an der Leuphana Universität Lüneburg.Ganz im Sinne der lokalen Vernetzung im Sozialraum können Interessierte gerne an der Informationsveranstaltung teilnehmen. Für weitere Informationen, Fragen und Anmeldungen steht Alexandra von Plüskow-Kaminski, Bildungskoordinatorin der Bildungslandschaft Heidekreis, telefonisch unter (0 51 91) 97 07 27 oder per E-Mail unter a.vonplueskow-kaminski@heidekreis.de zur Verfügung.