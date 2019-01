Informationsveranstaltung an der KGS Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 23. Januar, informiert die KGS Schwarmstedt über die Struktur der gymnasialen Oberstufe. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr in der Mensa statt. Einen Schwerpunkt wird die Einführungsphase mit der Fremdsprachenbelegung und den Wahlmöglichkeiten bilden. Außerdem werden die Zugangsvoraussetzungen für den Besuch der Qualifikationsphase und das sprachliche, das mathematisch-naturwissenschaftliche und das gesellschaftswissenschaftliche Profil sowie die Bedingungen zum Erwerb des Abiturs erläutert.

Die Veranstaltung richtet sich an Schüler der zehnten Klassen im Gymnasial, Haupt- und Realschulzweig der KGS, Interessenten aus den umliegenden Haupt- und Realschulen, Gymnasien sowie deren Eltern.