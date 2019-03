Informationsvortrag für internationale Frauen: „Pflegefall in der Familie: Was ist jetzt wichtig zu wissen?“

Heidekreis. Die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe des Heidekreises und die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis (Koostelle) laden ein am Freitag, 15. März, um 15.30 Uhr zum nächsten Informationsvortrag für internationale Frauen „Pflegefall in der Familie: Was ist jetzt wichtig zu wissen?“. Der Vortrag findet im Kreishaus in Bad Fallingbostel, Vogteistraße 19 statt. Um Anmeldung wird gebeten.

Ein Pflegefall in der Familie kann ganz plötzlich auftreten und vieles verändern. Der Umgang mit dieser neuen Lebenssituation stellt die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen vor große Herausforderungen. Daher ist es wichtig, die Leistungsangebote der Pflegeversicherung und seine eigenen individuellen Ansprüche zu kennen. Sven Klußmann vom Senioren- und Pflegestützpunkt im Heidekreis wird einen ersten Überblick über die Regelungen und Möglichkeiten geben. Für Fragen und Anmeldungen stehen Emma Jover Garcia von der Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe des Heidekreises telefonisch unter (0 51 62) 97 03 20 oder per E-Mail e.jovergarcia@heidekreis.de und Margitte Petersen von der Koostelle telefonisch unter (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail koostelle@heidekreis.de gern zur Verfügung.