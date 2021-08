Infos zur Heidebahn

Neuer Betrreiber stellt sich vor

Schwarmstedt. Im Dezember startet die neue Heidebahn, denn in einer Ausschreibung hat die „Start Niedersachsen Mitte“ den neuen Zuschlag erhalten und wird den Erixx ablösen, der zehn Jahre lang auf dieser Strecke fuhr. Einiges wird sich ändern auf der Heidebahnstrecke. Einen Einblick in die Neuerungen aus erster Hand gibt es nun am Mittwoch, 1. September, um 19 Uhr im Uhle-Hof Schwarmstedt. Auf Einladung von Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs wird Mathias Hoff, Leiter der Start Niedersachsen Mitte, aus erster Hand in einer öffentlichen Veranstaltung über die neue Heidebahn berichten. Der Blick richtet sich hierbei auf die Zukunft. Mit auf dem Podium ist der Landkreis Heidekreis, vertreten durch den Landrat Manfred Ostermann. Zudem besteht mit der Veranstaltung für Bahnfahrer und interessierte Bürger erstmals auch die Möglichkeit, Fragen zur neuen Heidebahn zu stellen.