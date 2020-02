Infoveranstaltung in Essel

Bewohner sollten ihre Chance nutzen

Essel. Am Montag kommt es auf die Esseler an. Es gibt Informationen aus erster Hand und eine umfangreiche Bürgerbeteiligung ist wichtig. Am Montag, 24. Februar, um 19 Uhrwird im Schützenhaus Essel der weitere Glasfaserausbau für den Ort Essel und den Esseler Wald durch htp vorgestellt, berichtet Björn Gehrs von der Glasfaser-Initiative. RechtzeitigesErscheinen sichert einen Sitzplatz. Nur bei entsprechender Bürgerbeteiligung und nur jetzt sind Hausanschlüsse (in der Regel) ohne Anschlussgebühren möglich. Dies ermöglichtzukunftsfähiges und stabiles Internet und bedeutet eine Wertsteigerung für Häuser, die angeschlossen sind. Lindwedel, Buchholz und Marklendorf haben es vorgemacht. Dort waren zuletzt über 350 Bürger zur Infoveranstaltung gekommen und über 600 Aufträge wurden für Glasfaser erteilt. Damit haben fast Dreiviertel mitgemacht. Die Organisatoren rechnen damit, dass auch die Bewohner in Essel und im Esseler Wald ihre Chance nutzen und mit einer hohen Beteiligung.