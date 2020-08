Neues Online-Seminar für Frauen

Heidekreis. Neues Online Seminar der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis „Instagram für Einsteigerinnen“ mit Gabriela Meyer: In diesem online Seminar am 03. September 2020 dreht sich alles um Instagram. Im Fokus stehen bei Instagram Bilder und Videos, über die Unternehmen, Medien und Selbständige ihre Kunden an ihrem Tagesgeschäft teilhaben lassen oder neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Schritt für Schritt lernen die Einsteigerin, wie sie Ihr Profil anlegen, Fotos und Videos hochladen sowie ganz einfach Instagram-Stories kreieren und bearbeiten kann. Sie erfährt, welche Inhalte sie posten kann und wo sie passende Geschichten findet. Sie lernt, wie sie mit ihrer Zielgruppe nutzbringend in Verbindung tritt und wird nach dem Webinar in der Lage sein, ihren eigenen Instagram-Account für ihre Ziele kreativ und ohne „Herzchensucht“ einzusetzen. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Dieses online Seminar bietet die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft kostenlos an. Es findet am 3. September von 9 bis 11 Uhr per Videokonferenz über Zoom statt. Anmeldung bitte bis zum 31. August bei der Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 6 12 oder koostelle@heidekreis.de.