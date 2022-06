Die Geschichte vom verlorenen Sohn

Schwarmstedt. Das Instrumentalduo WindWood & Co präsentiert sein neues Programm zur Jahreslosung 2022: Die Geschichte vom verlorenen Sohn als modernes Gleichnis, vielseitig vertont mit Panflöte, Flügel, Saxophon, Viola, Klarinette und anderen Instrumenten. Der Konzertgottesdienst findet am Sonntag, 26. Juni, um 10.30 Uhr in der St. Laurentius-Kirche Schwarmstedt statt. Schon seit mehr als zehn Jahren reist das Siegerländer Musikerehepaar Vanessa Feilen & Andreas Schuss als Duo WindWood & Co durch das deutschsprachige Europa. Im Gepäck haben die beiden Multi-Instrumentalisten stets viele Musikinstrumente und spannende biblische Geschichten. Denn Feilen und Schuss, die sich augenzwinkernd als „Spielleute Gottes“ bezeichnen, haben ihren eigenen, äußerst klangvollen Weg gefunden vom christlichen Glauben zu erzählen. Für das Jahr 2022 haben WindWood & Co die Geschichte vom verlorenen Sohn und die Jahreslosung 2022: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen (Joh. 6,37)“ miteinander verknüpft und mit den Motiven Umkehr, Versöhnung, Neuanfang die biblische Geschichte mitten in diese gespaltene Gesellschaft geholt. Feilen und Schuss schaffen es, mit Musik, Wortwitz und spürbarer Empathie darzustellen, dass der „verlorene Sohn“ nicht einfach eine schöne alte Geschichte ist, sondern eine hochaktuelle Anfrage an uns alle, wie wir es trotz so vieler gesellschaftlicher Reizthemen schaffen wollen, die Probleme der Zukunft zu meistern. WindWood & Co“ bieten natürlich bei ihrem Konzertgottesdienst keine Patentlösungen an, dafür aber einige spannende Gedankenanstöße, biblische Impulse und vor allem sehr viel abwechslungsreiche Musik auf einem knappen Dutzend verschiedener Instrumente, darunter Saxophon, Panflöte, Piano, Harfe, Gitarre, Percussion, Viola, Klarinette, Querflöte, Mandola, Akkordeon und Kontrabass.