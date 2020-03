Internationalen Jugendworkcamp Bergen-Belsen

Heidekreis. Es gibt noch einige freie Plätze fürs Internationale Jugendworkcamp Bergen-Belsen in den Osterferien vom 30. März bis 9. April. „Interessante Gemeinschaftserlebnisse mit 50 Jugendlichen aus Südafrika, Israel und Osteuropa erwarten die Teilnehmenden“, weiß Mitorganisator Charly Braun. Die ehemaligen KZ- und Kriegsgefangenenlager sind ebenso Thema wie Gespräche mit Zeitzeugen des Nationalsozialismus und das Entwickeln von Ideen und Aktionen gegen Rassismus und Ausgrenzung. Und das geschieht mit kreativen Methoden, wie Filmen, künstlerisches Gestalten, Schreiben, Musik machen und mehr. Die Teilnahme kostet 120 Euro (einschließlich Unterkunft, Verpflegung, Programm, Versicherung). Wer das nicht aufbringen kann, für denjenigen gibt es Fördermöglichkeiten.

Anmeldung möglichst schnell an: thies@cvjm-lvh.de. Veranstalter sind die DGB-Gewerkschaftsjugend, CVJM, Landesjugendring in Kooperation mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen.