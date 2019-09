Irish Folk in concert: Andy Lang – keltische Harfe und Songpoesie

Heidekreis. Am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr, lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz ein zu einem Konzert von Andy Lang in der Düshorner Kirche.

Wer ein Konzert mit dem Sänger und Harfenisten Andy Lang besucht, erlebt einen Künstler in völliger Hingabe an sein Publikum. Der Hauptkulturpreisträger Bayreuths sagt: „Das größte Geheimnis meiner Musik sind die Menschen, die sie hören. Aus ihren Herzen empfängt meine Klangwelt Tiefe und Raum." Mit seiner tiefen Stimme, den filigranen Schwingungen seiner keltischen Harfe und mit beeindruckender Präsenz versteht es der Songpoet, sein Publikum zu berühren mit Klängen zwischen Himmel und Erde. Seine Musik führt die Menschen zu einer Ahnung von der Schönheit des Lebens und der Zärtlichkeit Gottes.

Melodien voller Sehnsucht und Texte mit Tiefgang verbinden sich zu einem eleganten Songwriting. In mehr als 1.500 Konzerten im Bundesgebiet und Europa hat sich Andy Lang einen großen Fankreis erspielt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Künstler wird gebeten. Vor dem Konzert findet um 18.30 Uhr im Alten Gemeindehaus in Düshorn ein Informationsabend zu der geplanten Pilgerreise nach Irland statt. Wer Interesse hat, mit Andy Lang vom 1. bis 8. März 2020 zu einer musikalisch-spirituellen Reise ins irische Connemara zu reisen, kann sich an diesem Abend unverbindlich informieren oder auch schon für die Reise anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 22 begrenzt.