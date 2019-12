Jahresendveranstaltungen beim Schützenverein Schwarmstedt

Schwarmstedt. Wie überall anders auch, neigt sich auch im Schützenverein Schwarmstedt das Jahr dem Ende zu und es gibt noch mehrere Veranstaltungen, die auf der Terminliste stehen.

Als erstes wird die Adventszeit im Schützenverein mit der alljährlichen Seniorenadventsfeier am Sonntag, 8. Dezember, begonnen, zu der alle Senioren des Vereins nebst Partnern herzlich eingeladen sind einen netten Adventsnachmittag mit Kaffee, Kuchen, belegten Broten und ein paar Liedern und einem kleinen Sketch zu verbringen. Wer daran gern noch teilnehmen möchte, sollte sich schnell anmelden bei Reichenbergs unter Telefon (0 50 71) 80 08 39. Danach folgt die wichtige außerordentliche Mitgliederversammlung am Donnerstag, 19. Dezember, um 19 Uhr. Dazu sind wie immer alle Mitglieder des Vereins recht herzlich eingeladen. Der wichtigste Tagespunkt dabei ist die Schützenfestabrechnung. Direkt danach am Sonnabend, 21. Dezember, wird die Vereinsmeisterschaft von 14 bis 19 Uhr ausgetragen. Dabei kann von allen Vereinsmitgliedern, ob jung oder alt, in verschiedenen Disziplinen der Vereinsmeister ausgeschossen werden. Hier ein kurzer Auszug aus den verschiedenen Disziplinen: Lichtpunkt-Gewehr und Pistole – stehend aufgelegt, Luftgewehr – stehend Freihand, 3-Stellung sowie Luftpistole für alle Schüler, Jugendlichen und Erwachsenen; KK-Gewehr für alle älteren Jugendlichen und Erwachsenen in den Stellungen liegend und 3-Stellung. Und auch die Senioren sollen nicht zu kurz kommen bei allen Auflagedisziplinen.

Nebenbei soll passend zur Weihnachtszeit gemütlich bei Gebäck und auch einem Snack sowie Weihnachtsliedern und Kerzenschein zusammengesessen werden.

Das neue Jahr 2020 wird mit dem Knobel- und Doppelkopfabend eingeleitet. Dieser startet am Sonnabend, 4. Januar 2020, ab 17 Uhr. Jeder interessierte und spielbegeisterte Bürger ist herzlich willkommen und gern gesehen. Anmeldung dafür auch bei Familie Reichenberg unter Telefon (0 50 71) 80 08 39.