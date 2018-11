Vortrag und Diskussion für Interessierte

Schwarmstedt. Der Verband Wohneigentum hat sich viel vorgenommen und lädt für Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in Tepes Gasthof, Kirchstraße 12 in Schwarmstedt ein. Die kostenlose Bewertung der eigenen Immobilie und der aktuelle, allgemeine Stand der Straßenausbaubeitragssatzung stehen öffentlich zur Diskussion. Danach sind die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Egal ob ein Verkauf, die Vererbung, die Verrentung der eigenen Immobilie oder gar eine örtliche Veränderung – es ist in jeder Hinsicht notwendig, den Wert seines Vermögens genau zu kennen. Und sei es nur das Wissen darüber, welche Werte man sich geschaffen hat. Weil das Thema „Immobilien“ gerade jetzt im Fokus steht, wird Sylvia Schmidt von der Firma Von Poll Immobilien in ihrem Vortrag und der anschließenden Diskussion Rede und Antwort stehen.Zur Straßenausbaubeitragssatzung wird vom Verband über eine gesonderte öffentliche Veranstaltung nachgedacht. Eine kleine Vorstellung des aktuellen Standes sowie eine kleine Diskussion sind aber schon an dem Abend vorgesehen. Alle interessierenden Bürger sind herzlich eingeladen.