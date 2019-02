Jahreshauptversammlung

Schwarmstedt. Die diesjährige Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Schwarmstedt findet am Sonnabend, 2. März, um 15.30 Uhr im Hotel Bertram, Moorstraße 1 statt. Neben den obligatorischen Tagesordnungspunkten wie Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer stehen auch tournusmäßige Wahlen des Vorstandes an. Anträge zur Versammlung sind bis 16. Februar in der Geschäftsstelle Breslauer Straße 8 in Schwarmstedt einzureichen. Der Vorstand würde sich über eine rege Teilnahme freuen. Interessierte Gäste sind selbstverständlich gerne gesehen.