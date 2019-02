Jahreshauptversammlung des Heimatvereins

Lindwedel. Am Sonntag, 3. März, 10 Uhr findet in der Alten Schule in Lindwedel die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Lindwedel statt. Hierzu sind alle Mitglieder und Vertreter der Vereine, Verbände und Gruppen herzlich eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten, Beratungen und Abstimmungen von Anträgen, auch das Jahresprogramm 2019. Anträge sind bis zum 23. Februar beim 1. Vorsitzenden Henrik Bartels schriftlich einzureichen. Über eine rege Teilnahme würde sich der Heimatverein freuen.