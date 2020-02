Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Schwarmstedt

Schwarmstedt. Die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Schwarmstedt findet am Sonntag, 29. März, um 16 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen die Begrüßung sowie Totenehrung und danach die Jahresberichte. Desweiteren stehen auch die Wahlen an (Schriftführer, und Vertreter, Pressereferent und Vertreter, Kassenwart und Vertreter, Beisitzer und Kassenprüfer). Zum Schluss stehen noch die Ehrungen sowie Anträge und Verschiedenes auf der Tagesordnung. Im Anschluss soll bei netten Gesprächen, Snacks und Getränken der Tag beendet werden.

Vor der Jahreshauptversammlung findet ein gemeinsamer Arbeitsdienst am Freitag, 27. März, ab 17 Uhr statt. Dabei soll vor allem das Außengelände Frühjahrsfrisch gemacht werden. Nach getaner Arbeit soll dann noch gemeinsam gegrillt werden.