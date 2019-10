Jahrestreffen mit Grünkohlessen

Versammlung der CDU Buchholz/Marklendorf

Buchholz. Fast schon traditionell leutet die CDU Buchholz/Marklendorf wie bereits in den letzten Jahren den November mit seiner öffentlichen Jahreshauptversammlung ein, zu der alle Mitglieder und auch alle anderen interessierten Bürger herzlich eingeladen sind. Am Sonnabend, 2. November, in Plesse`s Gasthof geht es um 18 Uhr los mit dem offiziellen Teil des Abends, in dem unter anderem Ehrungen auf der Tagesordnung stehen. Anschließend gegen 19 Uhr wird mit dem jährlichen Grünkohlessen zum gemütlichen Teil übergegangen. Bei Grünkohl, Kasseler und Bregenwurst und allem was dazu gehört, kommt jeder auch kulinarisch voll auf seine Kosten. Um Anmeldung wird gebeten bei Joachim Plesse unter Telefon (0 50 71) 6 80, Uwe Heinsius (0 50 71) 25 83 und Otto Holze (01 71) 2 00 98 40. Die CDU Buchholz/Marklendorf hofft auf viele Teilnehmer und Gäste.