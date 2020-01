Jahresversammlung

Buchholz. Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Marklendorf findet am Sonnabend, 1. Februar, um 20 Uhr in Plesse´s Gasthof in Buchholz statt. auf der Tagesordnung stehen neben der Totenehrung die Jahresberichte der Funktionsträger, Aufnahme neuer Mitglieder sowie Wahlen, Ehrungen und Beförderungen.