Jugendausschuss tagt

Schwarmstedt. Die nächste Sitzung des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Dienstag, 17. März, um 18 Uhr in Schwarmstedt im Uhle-Hof (Saal), Unter den Eichen 2 statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Zuschüsse an Verbände und Vereine (Bereich Soziales), Zuschüsse an Verbände (Bereich Kultur) sowie die Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020.