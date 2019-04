Jugendfeuerwehr informiert

Lindwedel. Am Sonnabend, 6. April, machen Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr Lindwedel auf Ihre Tätigkeiten aufmerksam. Am Standort auf dem Parkplatz vor dem NP Markt stehen die Mitglieder und Funktionsträger der Jugendwehr als Ansprechpartner zur Verfügung. Neben interessanten Gesprächen und Informationen können Grillwürstchen und Kuchen verzerrt werden. Dei Jugendfeuerwehr freut sich auf viele Interessierte und möchte mit dieser Aktion schon mal auf den am 25. August stattfindenden Tag der offenen Tür hinweisen.