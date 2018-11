Jugendfeuerwehr sammelt Altpapier

Lindwedel. Die Jugendfeuerwehr Lindwedel sammelt Altpapier. Bei den bisherigen Terminen wurde die Sammelaktion von den Bürgern aus Lindwedel und Umgebung gut angenommen. Wer der Jugendfeuerwehr etwas Gutes tun möchte, kann am Sonnabend, 1. Dezember, zwischen 12 und 15 Uhr sein Altpapier zur Wiese neben der Feuerwehr an der Dorfstraße in Lindwedel bringen. Für die Altpapierentsorgung wird ein großer Container zur Verfügung gestellt. Als letzter Termin in diesen Jahr steht dann noch der 29. Dezember zur Verfügung. Es wird gebeten die Aktion der Jugendfeuerwehr zu unterstützen.