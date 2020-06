Jugendhof Idingen stellt sein Programm um

Ab 20. Juni sonnbends wieder Angebote auf dem Jugendhof

Heidekreis. Wie so viele Einrichtungen musste auch der Jugendhof Idingen seine Tore für Kinder und Jugendliche in den letzten Monaten schließen. In dieser Zeit wurde viel geplant, geräumt, strukturiert und vorbereitet. Nach den Verordnungen der Landesregierung in Niedersachsen darf die Seminararbeit wieder aufgenommen werden. Eine Übernachtung auf dem Jugendhof bleibt jedoch weiterhin untersagt. Somit können die kommenden Seminare in der ursprünglich geplanten Form nicht stattfinden. Kurzerhand wurde das Programm umgestellt, die Themen und Inhalte auf die nun geltenden Hygienebestimmungen überprüft und der Entschluss gefasst, ab dem 20. Juni jeden Sonnabend bis zu den Sommerferien mit Programm zu füllen:Sonnbend, 20. Juni: Tochter-Mutter-Samstag: Anstelle eines ganzes Wochenendes wollen wir Töchtern und Müttern die Chance bieten, einen ganzen Tag außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen. Gemeinsam werden wir einen Tag voller Spaß, Kreativität und Abwechslung genießen.Lego: Einen ganzen Tag Lego bauen und der Kreativität freien Lauf lassen. Stimmt, das kann man auch zu Hause machen. Aber neue Anregungen, kleine Wettbewerbe und die Chance, einmal 10.000 Legosteine zu verbauen, bekommt man an diesem Tag auf dem Jugendhof.Sonnbend, 27. Juni:Fortbildung für Jugendleiterinnen und Jugendleiter: Auch wenn die Jugendleitercards (JuLeiCa) aufgrund der Pandemie automatisch verlängert werden, wird die Fortbildung zum Thema „Demokratiebildung in Jugendgruppen“ trotzdem angeboten.Bogenschießen: Mit viel Freude und Spaß wird in einer kleinen Gruppe das gute Wetter genutzt, um den Umgang mit Pfeil und Bogen zu erlernen und auszuprobieren.Sonnabend, 4. Juli: Mädchentag: An diesem Sonnbend dürfen nur Mädchen den Jugendhof besuchen. Es werden kleine Abenteuer erlebt, gespielt und natürlich auch über Mädchenthemen geredet.Sonnbend, 11. Juli: Anders Erleben: Ursprünglich sollten über Himmelfahrt vier besondere Tage auf dem Jugendhof erlebt werden können. Diese vier Tage werden nun kompakt in einem Feuerwerk an Erlebnissen und Überraschungen an diesem Sonnabend stattfinden.Computerspiele ab zehn Jahren: Auch wenn der Computer in den letzten Monaten sicherlich viel benutzt wurde, ist es doch ein ganz anderer Reiz, wenn man die verschiedenen Spiele nicht alleine spielen muss und man sich über die digital erlebten Abenteuer austauschen kann. An den Seminaren können Jungen und Mädchen ab zehn beziehungsweise zwölf Jahren teilnehmen. Für alle Angebote kann man sich unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per Email (j.mehmke@jugendhof-idingen.de) informieren oder sich gleich anmelden.