Junge Frau schwer verletzt

Lindwedel. An der Einmündung der Hannoverschen Straße zur L190 bei Lindwedel

kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beteiligte schwer verletzt

wurde. Eine von der Hannoverschen Straße auf die L190 einbiegende 67-jährige

Fahrerin beachtete nicht die Vorfahrt der auf der L190 aus Richtung Schwarmstedt

kommenden 20-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die

20-jährige Unfallbeteiligte schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von 35.000 Euro.