Kaffee, Tee und Kekse

Schwarmstedt. Beim Bunten Nachmittag für Senioren, mit Kaffee, Tee und Keksen, geht

es um das Thema „Geh aus mein Herz und suche Freud – aber wie?“ Dazu lädt der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt am Donnerstag, 1. August, um 16 Uhr in sein Büro in der Hauptstraße 4 ein. Der Eintritt ist frei.