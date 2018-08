Kaffeeklatsch

Schwarmstedt. Alle Senioren sind am Donnerstag, 23. August, um 16 Uhr zum Kaffeeklatsch eingeladen. Der Kreisseniorentag in Schwarmstedt ist nun schon ein paar Tage her und an diesem Tag soll eine Nachbetrachtung vorgenommen werden. Was war gut, schlecht, was hätte man besser oder anders machen können. Alles wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei. Der Kaffeeklatsch findet im Büro des Seniorenbeirats, Hauptstraße 4 in Schwarmstedt statt.