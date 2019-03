Kai Seefried beim Bürgerstammtisch

Buchholz. Der CDU Buchholz/Marklendorf ist es gelungen, für ihren nächsten CDU-Bürgerstammtisch den Generalsekretär der CDU in Niedersachsen Kai Seefried MdL zu gewinnen. Für die Gäste wird er zunächst zur Thematik „Wofür steht unsere CDU in Niedersachsen“ referieren. In der Diskussion soll diese Frage gemeinsam erörtert werden. Als weitere Themenkomplexe sind für die Gesprächsrunde angedacht: die aktuelle Wolfsproblematik (Nienburger Wolf und die Resolution der Kreis CDU); Straßenausbausatzung; Gestaltung der Grundsteuer; Umsetzung des Milliardenpakets aus dem Digitalpakt (Einigung Bund/Länder); Kita Geldsegen: Hilft er wirklich? Wie bekommen wir die fehlenden Erzieher? Der CDU-Gemeindeverband lädt alle Interessierten ganz herzlich ein am Sonntag, 17. März, um 10.30 Uhr im Saal von Plesses Gasthof, Schwarmstedter Straße 12 in Buchholz/Aller.