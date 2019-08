Kant-Chor gastiert in Schwarmstedt

Sonntag, 8. September, um 18 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Schwarmstedt unter dem Motto: „Im Himmel wie auf Erden – Lieder, die das Herz anrühren“.Chorgesang vom Feinsten und auf hohem Niveau: Diesem Anspruch verspricht das diesjährige Konzert des Kammerchores Kant aus der Stadt Gusev (Gumbinnen) Kaliningrader Gebiet zu werden. Der A-cappella-Chor wurde 1974 gegründet und ist stolz auf seine vielen internationalen Auftritte und Auszeichnungen. Er wird geleitet von Tatjana Matwejewa; durch das Programm führt beschwingt die gut deutsch sprechende Dolmetscherin Vera Kurnosowa. 2017 gab der Chor ein Konzert anlässlich der 850-Jahrfeier von Schwarmstedt. Der aus 18 Mitgliedern bestehende Chor (zehn Sängerinnen und acht Sänger) versteht sich als eine große A-cappella-Chor-Familie. 2003 war der Chor erstmals in Schwarmstedt und alle Akteure waren damals wie auch bei diesem Besuch bei „Gasteltern“ einquartiert. Die Kontakte zu diesem Chor kamen seinerzeit durch die Initiative des Arbeitskreises „Brücke nach Kaliningrad“ der Schwarmstedter evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zustande. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.