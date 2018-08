Für jeden etwas dabei am 8. September

Marklendorf. Am Sonnabend, 8. September, findet das diesjährige Kartoffel- und Kürbisfest in Marklendorf statt. Begonnen wird um 12 Uhr im und am Dorfgemeinschaftshaus. Mit Kunst und Genuss, mit Spiel, Spaß und Bewegung, für Klein und Groß, für alle etwas dabei. Am Schützenplatz, vor dem Dorfgemeinschaftshaus werden Kartoffelpuffer frisch gebacken mit Apfelmus aus Marklendorfer Äpfeln, auch Pellkartoffel mit Kräuterquark und Speckstippe werden angeboten. Kürbissuppe mit leckeren Einlagen und auch Kürbismarmelade ist vorhanden. Im geschmückten Dorfgemeinschaftshaus steht eine reichhaltige Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen der Marklendorfer Frauen bereit. Für Unterhaltung ist mit einem bunten Programm gesorgt. Der Jongleur und Feuerkünstler Sebastian Jaschina lässt alle Besucher Zirkusluft schnuppern und Mitmachen ist gewünscht. Die Volkstanzgruppe aus Fuhrberg und die Landjugend aus Rethem zeigen bekannte und unbekannte Volkstänze. Es wird zum Mitmachen und Auspropieren aufgefordert. Die Bogenschützen aus Essel laden zum Üben mit Pfeil und Bogen ein. Im Dorfgemeinschaftshaus stellen die Hobbymalerinnen aus Schwarmstedt und Umgebung ihre Bilder aus. Reinhard May ist mit seinen Holzskulpturen persönlich dabei. Sein Werkzeug zur Holzbearbeitung bringt er mit und zeigt wie er damit seine Figuren erschafft. Gabi Wehrli hat viele verschiedene Materialien, aus denen sie Kunst erschafft, dabei. Kunstgegenstände sind aus Seife, Zement und alten Bestecken erstanden. Alte Handwerksberufe der Lederverarbeitung und der Besenfertigung aus Birkenreiser werden gezeigt. Bei der Verarbeitung der Wolle und Flachs kann bestaunt werden wie ein Faden entsteht. Wie wichtig der Honig immer für die Menschen war, kann Peter Schuster „Die Honigräuberei „erklären. Der Hegering Schwarmstedt mit dem Info-Mobil aus Verden gibt einen Überblick wie wichtig die Tiere des Waldes für alle Lebewesen sind.