Kartoffelfest

Lindwedel. In diesem Jahr lädt die UWG Lindwedel/Hope bereits am Sonnabend, 1. September, zum beliebten Kartoffelfest ein. Jung und Alt sind hierbei herzlich willkommen. Wieder einmal dreht sich alles um kulinarische Genüsse rund um die schönste Beilage der Welt, die gesunde und schmackhafte Kartoffel. Neben den leckeren Kartoffelpuffern, Pellkartoffel mit Sauerrahm und vielem mehr werden natürlich auch Bratwurst und Getränke zu fairen Preisen geboten. Musik, verschiedene Stände und ein buntes Rahmenprogramm sollen zum geselligen Beisammensein beitragen. So werden mit Kindern am Lagerfeuer Kartoffeln geröstet und zu Gitarrenbegleitung Lieder gesungen. Das Kartoffelfest findet wie immer ab 17 Uhr auf dem Bahnhofsplatz in Lindwedel statt.