Keine Hubertusmesse in St. Laurentius

Schwarmstedt. Im Gemeindebrief wurde es noch angekündigt: Hubertusmesse am 13. November in der St.-Laurentius-Kirche Schwarmstedt. Leider muss dieser Gottesdienst in diesem Jahr ausfallen. Mit den derzeit gültigen Corona-Regeln ist eine solche Veranstaltung momentan leider nicht möglich.