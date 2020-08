Kfz-Aufbruch

Essel. Diebe brachen am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, ein Firmenfahrzeug auf,

das auf einem Parkplatz an der Langen Straße in Essel abgestellt war. Aus dem Inneren

wurden mehrere Werkzeugkoffer entwendet, welche im Nahbereich wieder aufgefunden

wurden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.