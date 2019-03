KGS lädt interessierte Eltern ein

Informationsabend für die neuen fünften Klassen am 14. März

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 14. März, findet in der Wilhelm-Röpke-Schule, KGS Schwarmstedt, der Elterninformationsabend für die neuen fünften Klassen statt. Ab 18.45 Uhr laden die Schulleitungsmitglieder zu einer Führung durch die Schule ein, die in kleinen Gruppen stattfinden wird, so dass man das Gebäude kennen lernt und schon dort die eine oder andere Fragen loswerden kann. Ab 19.30 Uhr geht es dann gemeinsam in der Mensa der Schule mit einem Informationsabend weiter. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die überlegen, ob sie ihr Kind zur KGS nach Schwarmstedt schicken wollen, und auch die, die es schon entschieden haben, sind herzlich eingeladen, die Schule und die Schulleitungsmitglieder kennen zu lernen.