Neues Stück der Theatergruppe LaFiBo wird in Bomlitz aufgeführt

Heidekreis. Große Aufregung im Spaßmachertal – die Gemüsekrone des Spaßmacherkönigs wurde gestohlen und Schmollo Schmunzel entführt. Was haben die immer schlecht gelaunten Miesmuffel damit zu tun?Diese Schlagzeile stammt aus der neusten Märchenproduktion der Theatergruppe LaFiBo. „Kiki Kichererbse wird Königin“ ist einfach ein großer Spaß für Jung und Alt! Daher sollte man sich die Termine 24. und 25. November, jeweils um 14 und 17 Uhr, rechtzeitig im Kalender notieren, denn weitere Chancen das Stück zu sehen, gibt es nicht.Die Aula der Oberschule Bomlitz verwandelt sich diesmal in ein kunterbuntes und lustiges Spaßmachertal. Die Bewohner haben jede Menge Spaß. Dafür sorgt der Spaßmacherkönig, der jedes Jahr neu gewählt wird. Kiki Kichererbse hat nur einen großen Wunsch – sie will die neue Königin werden. Doch noch nie hat es ein Mädchen auf dem Thron gegeben. Auch Schmollo Schmunzel möchte König werden. Er versucht mit allen Mitteln, seine Mitbewerberin Kiki zu übertrumpfen und probiert heimlich sogar schon mal die Krone auf, ob sie ihm auch passen würde. Dabei wird er von den Miesmuffeln um deren Anführerin Conni Krieskram, entführt, da sie ihn für den König halten. Nun muss Kiki mit ihrem besten Freund Louis Lachkrampf schnell handeln. Denn im Miesmuffelwald ist alles eintönig und grau. Die Miesmuffel wurden vor langer Zeit verwünscht und können nicht mehr lachen. Sie sind immer schlecht gelaunt und miesepetrig. Sie erhoffen sich durch den vermeintlichen König Hilfe für ihr Problem. Doch sie haben ja nur Schmollo. Wird es Kiki und Louis gelingen, Schmollo zu befreien und die Krone zurück ins Spaßmachertal zu bringen?Das Kinderstück, für Kinder ab fünf Jahre, stammt aus der bewährten Feder von Christina Stenger, von der die LaFiBos schon so manches Stück gespielt haben. Am Sonnabend, 24. November, öffnet sich um 14 Uhr das erste Mal der Vorhang. Die zweite Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Ebenso am Sonntag, 25. November, ist die Bühne für Kiki um 14 und 17 Uhr frei.Karten im Vorverkauf gib es unter der Hotline (01 52) 55 78 37 01, beim Schreibwarengeschäft Bartels in Bomlitz, erstmals bei der Postagentur Glück, Düshornerstraße 5a, in Bad Fallingbostel und unter der Homepage unter www.lafibo.de-Kartenvorverkauf.