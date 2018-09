Kinder-Secondhand-Markt in Hope

Hope. Nicht wie angekündigt am 16. September, sondern am Sonnabend, 22. September, von 13 bis 17 Uhr lädt die Kinderfeuerwehr Löschzwerge Hope zum Secondhand-Markt „Rund ums Kind“ ein. Veranstaltungsort ist das Dorfgemeinschaftshaus, Celler Weg 11 in

Hope. Für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen und Hot Dogs wird gesorgt. Anmeldung für Verkäufer nimmt Simone Ostermann unter der Telefonnummer (0 50 73) 4 02 entgegen.