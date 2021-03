Kindergartenanbau besichtigt

SPD-Fraktion Buchholz/Marklendorf vor Ort

Buchholz/Marklendorf. Nachdem die SPD Fraktion Buchholz/Marklendorf sich vor Kurzem ein Bild über die aktuelle Bausituation in Marklendorf machte, schauten sie sich nun gemeinsam mit dem Gemeindedirektor Björn Gehrs den neuen Kindergartenanbau vor Ort an und informierten sich über den erfolgreichen Abschluss der Maßnahme. Bereits im Jahr 2019 beschloss der Gemeinderat, die Kindertagesstätte in Buchholz zu erweitern. Durch den Anbau, der Anfang 2020 konkret startete, wurde insbesondere weiterer Platz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen. Dadurch erhielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Personalraum, eine Teeküche, ein Büro sowie ein Therapieraum. Damit werden nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Sondern auch den Mitarbeitern noch bessere Rahmenbedingungen bereitgestellt, um alle Aufgaben und Dienstleistungen rund um die Kita weiterhin bestmöglich anzubieten. Die SPD Fraktion zeigte sich sehr erfreut über den gelungenen Anbau, sowohl gebäudetechnisch als auch konzeptionell. „Wir von der SPD wollen die bestmögliche Betreuung für unsere Kinder und es ist selbstverständlich, dass wir hierfür auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Schließlich stellen unsere Kinder die Zukunft dar, und in diese investieren wir sehr gerne,“ so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Metin Colpan.