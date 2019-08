Kirchenkreistag in Walsrode

Vortrag mit anschließender Diskussion

Heidekreis. Am Mittwoch, 11. September, kommt um 18 Uhr der Kirchenkreistag des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises zusammen. Die Tagung beginnt diesmal in der Stadtkirche Walsrode, in der sich die Kandidaten für die Wahl der Landessynode vorstellen werden. Vergleichbar mit dem Landtag ist die Landessynode das gesetzgebende Organ der Hannoverschen Landeskirche: Sie berät und beschließt alle Kirchengesetze, stellt den Haushalt der Landeskirche auf und entscheidet über die Besetzung anderer kirchenleitender Organe mit. Die Synode wird für jeweils sechs Jahre gewählt und tagt in der Regel zweimal jährlich für drei bis vier Tage öffentlich in Hannover. Wahlberechtigt sind alle Kirchenvorsteher, Kirchenkreistagsmitglieder sowie Pastoren der Landeskirche. Die Stimmen können bis zum 25. September per Briefwahl abgegeben werden; die Wahlunterlagen wurden bereits verschickt. Nun stellen sich die Kandidaten, welche sich im hiesigen Wahlkreis um einen Sitz in der Synode bewerben, persönlich vor. In der Pause, in welcher im benachbarten Gemeindehaus auch ein Imbiss bereit steht, gibt es Gelegenheit zu Einzelgesprächen mit den Kandidaten.Nach der Pause beginnt dort die reguläre Sitzung des Kirchenkreistags. Im Mittelpunkt steht das Thema „Klimagerechtigkeit - theologische Grundlagen und Möglichkeiten der praktischen Umsetzung für Gemeinden, Einrichtungen und den Kirchenkreis“. Dazu wird Reinhard Benhöfer, Umweltreferent im Haus kirchlicher Dienste und Landeskirchenamt, einen Vortrag mit anschließender Diskussion halten. Wie immer ist auch die interessierte Öffentlichkeit eingeladen.