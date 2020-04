Ratsgremien entscheiden über Erstattung

Schwarmstedt. Nach der derzeitigen Rechtslage werden in den Mitgliedsgemeinden Schwarmstedt, Essel, Buchholz und Lindwedel derzeit noch Kita-Gebühren für Krippenkinder und Sonderbetreuung erhoben. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt ein Regelbetrieb derzeit nicht. Ratsmitglieder der Gemeinde Essel haben daher nun vorgeschlagen Gebühren ab April nicht mehr zu erheben, so lange die Kinder zu Hause bleiben müssen. Die Verwaltung greift diesen Vorschlag auf und schlägt eine einheitliche Befreiung in allen Mitgliedsgemeinden vor. Hierüber werden die Ratsgremien in den nächsten Sitzungen beraten und entscheiden.