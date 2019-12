Kleiner Weihnachtsmarkt in Eickeloh

Eickeloh. Der kleine Weihnachtsmarkt in Eickeloh öffnet am Sonntag, 8. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz. Aussteller aus Eickeloh bieten Kunsthandwerk und vieles rund um das leibliche Wohl an. Besucher können frische Waffeln und gebrannte Mandeln, Fisch, Bratwurst oder Pilzpfanne genießen. Getränke rund um den Apfel sowie Heiß- und Kaltgetränke werden geboten. Neben einer Tombola kommt der Weihnachtsmann für die Kinder.