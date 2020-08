Klimaschutz in Schulen

Online-Veranstaltung für Lehrer

Heidekreis. Klimaschutz in die Schulen zu tragen, dafür gibt es viele verschiedene Ansätze und Ideen. Am Donnerstag, 3. September, findet von 16 bis 18 Uhr eine Informationsveranstaltung für Lehrer der Sekundarstufe II aus dem Heidekreis statt. Vier Initiativen werden sich und ihre Angebote vorstellen: Zunächst wird das vom Bundeswirtschaftsministerium initiierte Projekt "Bürgerdialog Stromnetz" vorstellen, welche Formate sie für Schulen anbieten. Anschließend werden die Teilnehmer von den „Teachers for Future“ erfahren, welche Lehrmaterialien bereits zur Verfügung gestellt werden und welche Erfahrungen im Unterricht gemacht worden sind. Danach stellt sich die Initiative „Schools for Future“ vor, ein Netzwerk von Schulen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Schließlich werden die Teilnehmer von Sonja Kruse von der OBS Soltau hören, was sich ihre Schüler für den Klimaschutz überlegt haben. Noch sind Plätze für diese Online-Veranstaltung frei. Interessenten melden sich bitte bis zum 30. August unter der Telefonnummer (0 51 62) 9 85 62 98 oder per Mail an info@energieagentur-heidekreis.de an. Bitte Name, Schule, E-Mail-Adresse und Lehrfächer mitteilen.