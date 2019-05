Königsschießen in Buchholz

Buchholz. Der Schützenverein Buchholz/Aller ist am Sonnabend, 18. Mai, wieder auf der Suche nach den neuen Königen und dem Kaiser. Hierzu sind alle Kinder, Jugendlichen, Schützen und ehemalige Könige, so wie alle Buchholzer eingeladen. Ab 11 Uhr beginnt das Schießen im Schützenhaus und somit auch die Suche nach den neuen Königen. Im Anschluss geht die Suche weiter – Wer wird neuer Bürgerkönig? Wer trifft den alles entscheidenen Teiler, von dem keiner weiß, welcher dieser ist. Hierzu sind alle Buchholzer, die mindestens 18 Jahre alt sind, eingeladen. Geschossen wird stehend, aufliegend mit einem Luftgewehr. Wer das richtige Fingergefühl hat, kann auch in diesem Jahr den Dartpokal wieder erobern (Mindestalter zwölf Jahre). Dieses Jahr dürfen alle Buchholzer Kinder, auch ohne Vereinszugehörigkeit und im Alter von sechs bis zwölf Jahren, auf den Kinderkönig schießen. Für das leibliche Wohl wird es etwas vom Grill geben, Kaffee und selbst gebackener Kuchen. Am Freitag, 17. Mai,werden ab 19 Uhr wieder folgende Pokale ausgeschossen: Für die Kinder wird der Zwergenpokal ausgeschossen, die Jugendlichen schießen den Ressmannpokal aus, die Erwachsenen den Thomas-Kalliebe- und den Vollstedt-Pokal und alle Schützen können den Twiefelpokal ausschießen.