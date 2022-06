Königsschießen und Bürgerschießen

Lindwedel. Am 11. Juni findet im Schützenhaus das Königsschießen statt, zu dem alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen sind. Das Stechen für die Kinder, Jugendlichen und Junioren findet gegen 16 Uhr statt. Am 12. Juni können alle Bürger der Gemeinde um die Bürgerscheibe schießen und beim Werbeschießen attraktive Preise gewinnen.

An beiden Tagen gibt es Kaffee und Kuchen und natürlich leckere Bratwurst vom Grill.

Beginn an beiden Tagen ist um 14 Uhr. Scheibenverkauf ist jeweils bis 18 Uhr.

Essensmarken für das Schützenessen können ab den 11.Juni bei der ^Haar-Oase", im Schützenhaus, bei Petra Pape , Telefon (01 57) 72 52 41 46, Heike Marquardt , Telefon (01 57) 89 09 56 86, Karin Steinbach, Telefon (01 51) 27 13 68 43, und Rita Unruh, Telefon (0160) 90 95 55 63, gekauft werden. Aus organisatorischen Gründen ist der Erwerb von Essensmarken am Schützenfesttag leider nicht möglich.