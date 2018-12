Konfirmanden informieren und sammeln

Schwarmstedt. Jedes Jahr am 1. Advent eröffnet die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ eine neue Aktion mit einem aktuellen Thema. In diesem Jahr feiert die Organisation ihr 60-jähriges Bestehen. Das Motto lautet „Hunger nach Gerechtigkeit“. Aus diesem Anlass lädt die Konfirmandengruppe von Pastor Hans-Gerd Paulus ein zum Gottesdienst am Sonntag, 9. Dezember, um 10.30 Uhr, in die St.-Laurentius-Kirche Schwarmstedt. Die Konfirmanden informieren über das westafrikanische Land Sierra Leone. Ein Modellprojekt dort zeigt, wie man die große Armut im Land nachhaltig bekämpfen kann. Kinder erhalten Unterstützung, damit sie nicht mehr arbeiten müssen, sondern in die Schule gehen können. Und ihre Eltern werden erfolgreich in der Landwirtschaft weitergebildet.

Am Freitag, 14. Dezember, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr sind alle Konfirmanden der St.- Laurentius-Kirchengemeinde Schwarmstedt unterwegs, um Brote gegen eine Spende für die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ an den Haustüren anzubieten.