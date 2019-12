Konfirmanden informieren und sammeln für „Brot für die Welt“

Schwarmstedt. Das diesjährige Motto der Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ lautet „Hunger nach Gerechtigkeit“. Aus diesem Anlass lädt die Konfirmandengruppe von Pastor Hans-Gerd Paulus ein zu einem Gottesdienst am Sonntag, 8. Dezember, um 10.30 Uhr in die St.-Laurentius-Kirche Schwarmstedt. Die Konfirmanden informieren über ein Hilfsprojekt in dem ostafrikanischen Land Tansania. Im Mara-Flusstal im Nordwesten des Landes schult eine Partnerorganisation von „Brot für die Welt“ Kleinbauernfamilien in ökologischen Anbaumethoden, Bewässerungstechniken und Geflügelhaltung. Das ermöglicht ihnen nachhaltige Erträge, mit denen sie sich gesund ernähren und ihre Existenz sichern können. Um Spenden für dieses Projekt wird im Gottesdienst gebeten. Am Freitag, 13. Dezember, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr sind alle Konfirmanden der St.-Laurentius-Kirchengemeinde Schwarmstedt unterwegs, um Spenden für die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ zu sammeln. Als Dankeschön für die Spenden gibt es in diesem Jahr auch wieder die leckeren Weihnachtsbrote. Die Brote werden von der Bäckerei Vatter gespendet.