Kontrolle über Fahrzeug verloren

Schwarmstedt. Am Samstag, gegen 13:40 Uhr, verlor die 58-jährige Fahrerin eines Mercedes auf einem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes an der Celler Straße in Schwarmstedt beim Einfahren in eine Parklücke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei beschädigte sie zunächst Teile der Parkplatzanlage, einen dort abgestellten PKW und kollidierte letztendlich mit einem Gebäudepfeiler des Drogeriemarktes. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An ihrem PKW entstand Totalschaden.