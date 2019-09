Konzert „Allerbühne“ in Hademstorf

Heidekreis. Nach der tollen Resonanz der letzen Jahre wird es in diesem Jahr wieder ein Konzert im Rahmen der „Allerbühne“ geben. Dieses Mal zieht es die Musiker nach Hademstorf in die Eberhard-Schwarz-Halle im Bruchweg 5. Im letzten Jahr fand die Veranstaltung in Schwarmstedt statt, davor gab es schon Konzerte in Hodenhagen am Allerdeich und Eikeloh. Am Sonnabend, 21. September, von 19 Uhr an werden vier Musikgruppen ein vielfältiges musikalisches Programm anbieten. Die Laienspielgruppe Hademstorf unterstützt als Veranstalter dieses Musikprojekt.

Seit einigen Jahren treten Alinta und Johnny Groffmann unter dem Namen Beobeat mit einem vielfältigen Repertoire aus Songs, Balladen und Hits verschiedener Stilrichtungen in der Region auf. Neben einigen Beatles-Melodien hören und sehen die Zuschauer neben französischen Chansons, englischen, irischen und serbischen Popballaden auch deutsche Lieder und Songs. Mit sympathischer Spielfreude hatte das Duo aus Honerdingen nicht nur die Beatles und „alte Helden“ wie Joni Mitchell oder Simon & Garfunkel im Programm, sondern auch aktuelle Balladen und Popsongs.

Das Gitarren- und Gesangs-Duo Poellmann & Oehlerking ist wieder dabei. Sie spielen eine Mischung von Balladen hin bis zu rockigen Stücken. Dabei interpretieren Peter Pöllmann und Michael Oehlerking Songs unter anderem von Jack Savoretti, Leonard Cohen, Cat Stevens, Reinhard Mey und Adele.

Triàngulo serviert karibische und kapverdische Kompositionen, zum Beispiel nach Rezept von Mayra Andrade und dem Buena Vista Social Club. Die mehrsprachigen Texte singt Alinta (englisch, spanisch, französisch, kreolisch). Neben der Akustik-Gitarre unterstützen sie Carl (E-Gitarre), Raita (E-Bass) und Lajos (Percussion,Gesang). Anfang diesen Jahres in Braunschweig gegründet, versüßt Triàngulo nun die sonnigen Tage in entspannter Atmosphäre. Mit dabei ist auch das Blue Session Project. Ein loser Zusammenschluss befreundeter Musiker. Fest mit von der Partie sind immer Carl und Ralf Giese (Gitarre und Bass). Das Programm umfasst dabei eigene Interpretationen bekannter Songs aus dem Jazz oder Pop-Bereich – durchaus musikalisch fern ab vom Original. Der Name ist immer auch Programm: in den Proben werden die Songs als Thema einstudiert, live wird auf Zuruf solistisch agiert. Unterstützt wird das Blue Session Project diesmal wieder von Cornelius Fischer am Gesang, Lajos Groffmann an den Percussion und Michael Oehlerking an der Gitarre. Überraschungsgäste sind eingeladen. Es wird kein Eintritt erhoben.